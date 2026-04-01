Randonnée nature en Vallée de Commeauche MALETABLE Longny les Villages
Randonnée nature en Vallée de Commeauche MALETABLE Longny les Villages dimanche 26 avril 2026.
Longny les Villages
Randonnée nature en Vallée de Commeauche
MALETABLE La Tourbière de Commeauche Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malétable puis descente dans la vallée de Commeauche pour visiter une magnifique tourbière .
MALETABLE La Tourbière de Commeauche Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée nature en Vallée de Commeauche
L’événement Randonnée nature en Vallée de Commeauche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- Randos 61 Les Marnaux Place des 4 Horloges Longny les Villages 25 avril 2026
- 54e championnat du monde du plat de tripes Le Clos des Cheminées Longny les Villages 27 avril 2026
- Foire aux Tripes de Longny Le bourg Longny les Villages 1 mai 2026
- Initiation à l’Origami Médiathèque de Longny-au-Perche Longny les Villages 2 mai 2026
- Fête de l’Ascension à Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages 14 mai 2026