Villefranche-de-Rouergue

Randonnée nature et solidaire

Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

2 Circuits de randonnées pédestres 7km ou 11km.

Départ prévu entre 09h00 et 10h00 depuis le foirail de la Madeleine. 5 .

Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

2 hiking trails: 7km or 11km.

L’événement Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)