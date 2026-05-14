Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue
Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue dimanche 7 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Randonnée nature et solidaire
Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
2 Circuits de randonnées pédestres 7km ou 11km.
Départ prévu entre 09h00 et 10h00 depuis le foirail de la Madeleine. 5 .
Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
2 hiking trails: 7km or 11km.
L’événement Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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