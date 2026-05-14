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Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue

Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue

Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Avenue du 8 Mai

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5 Tarif enfant 6 à 12 ans

Villefranche-de-Rouergue

Randonnée nature et solidaire

Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

2 Circuits de randonnées pédestres 7km ou 11km.
Départ prévu entre 09h00 et 10h00 depuis le foirail de la Madeleine. 5  .

Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

2 hiking trails: 7km or 11km.

L’événement Randonnée nature et solidaire Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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