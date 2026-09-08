Randonnée Nocturne, 97220, La Trinité

Informations pratiques

Randonnée Nocturne Vendredi 18 septembre, 16h30 97220 Martinique

Prévoir :

Lampe frontale ou lampe de poche

Gilet ou tenue fluorescente

Tenue et chaussures de sport adaptées

Sac à dos

Chapeau

1,5 L d’eau minimum

Aliments énergétiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00

Randonnée Nocturne : Découvrez le Péyi Nord Martinique autrement !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Péyi Nord Martinique vous invite à vivre une expérience unique avec sa Rando Nocturne !

Le Vendredi 18 septembre 2026

Rendez-vous à 16h45 à la Maison de la Vannerie du Morne des Esses

Niveau : 1 – Accessible à tous

Distance : 6 km

Durée : environ 2h15

Marchez. Explorez. Ressentez.

À la tombée de la nuit, découvrez le patrimoine du Péyi Nord sous un tout autre regard… et laissez-vous surprendre !

…vous attend à l’arrivée : une délicieuse soupe traditionnelle, pour partager un moment convivial.

Une soirée à vivre en famille ou entre amis !

Tarifs :

• Adultes : 15 €

• Enfants : 5 €

Inscriptions obligatoires avant le 16 septembre 2026.

Infos & inscriptions : 0696 01 49 80 – 0696 61 49 52

Et vous …prêts à vivre le Péyi Nord autrement ?

97220 51 bis avenue Casimir BRANGLIDOR La Trinité 97220 Martinique Martinique 0596 58 69 98 – 0696 01 49 80 https://tourismenordmartinique.fr https://kiwol.co/dibop [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/dibop »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 01 49 80 – 0696 61 49 52 »}] Office de Tourisme Communautaire Pays Nord Martinique

Randonnée Nocturne : Découvrez le Péyi Nord Martinique autrement !

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