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Randonnée Nocturne, 97220, La Trinité

vendredi 18 septembre 2026 · 97220 · La Trinité

Randonnée Nocturne, 97220, La Trinité

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
97220
Adresse
51 bis avenue Casimir BRANGLIDOR
Ville
97220 La Trinité
Département
Martinique
Tarif
Prévoir : Lampe frontale ou lampe de poche Gilet ou tenue fluorescente Tenue et chaussures de sport adaptées Sac à dos Chapeau 1,5 L d’eau minimum Aliments énergétiques

Randonnée Nocturne Vendredi 18 septembre, 16h30 97220 Martinique

Prévoir :
Lampe frontale ou lampe de poche
Gilet ou tenue fluorescente
Tenue et chaussures de sport adaptées
Sac à dos
Chapeau
1,5 L d’eau minimum
Aliments énergétiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00

Randonnée Nocturne : Découvrez le Péyi Nord Martinique autrement !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Péyi Nord Martinique vous invite à vivre une expérience unique avec sa Rando Nocturne !
Le Vendredi 18 septembre 2026
Rendez-vous à 16h45 à la Maison de la Vannerie du Morne des Esses
Niveau : 1 – Accessible à tous
Distance : 6 km
Durée : environ 2h15
Marchez. Explorez. Ressentez.
À la tombée de la nuit, découvrez le patrimoine du Péyi Nord sous un tout autre regard… et laissez-vous surprendre !
…vous attend à l’arrivée : une délicieuse soupe traditionnelle, pour partager un moment convivial.
Une soirée à vivre en famille ou entre amis !
Tarifs :
• Adultes : 15 €
• Enfants : 5 €
Inscriptions obligatoires avant le 16 septembre 2026.
Infos & inscriptions : 0696 01 49 80 – 0696 61 49 52
Et vous …prêts à vivre le Péyi Nord autrement ?

97220 51 bis avenue Casimir BRANGLIDOR La Trinité 97220 Martinique Martinique 0596 58 69 98 – 0696 01 49 80 https://tourismenordmartinique.fr https://kiwol.co/dibop [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/dibop »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 01 49 80 – 0696 61 49 52 »}] Office de Tourisme Communautaire Pays Nord Martinique
Randonnée Nocturne : Découvrez le Péyi Nord Martinique autrement !

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