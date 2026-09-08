Randonnée Nocturne, 97220, La Trinité
vendredi 18 septembre 2026 · 97220 · La Trinité
Informations pratiques
Randonnée Nocturne Vendredi 18 septembre, 16h30 97220 Martinique
Prévoir :
Lampe frontale ou lampe de poche
Gilet ou tenue fluorescente
Tenue et chaussures de sport adaptées
Sac à dos
Chapeau
1,5 L d’eau minimum
Aliments énergétiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:30:00+02:00
Randonnée Nocturne : Découvrez le Péyi Nord Martinique autrement !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Péyi Nord Martinique vous invite à vivre une expérience unique avec sa Rando Nocturne !
Le Vendredi 18 septembre 2026
Rendez-vous à 16h45 à la Maison de la Vannerie du Morne des Esses
Niveau : 1 – Accessible à tous
Distance : 6 km
Durée : environ 2h15
Marchez. Explorez. Ressentez.
À la tombée de la nuit, découvrez le patrimoine du Péyi Nord sous un tout autre regard… et laissez-vous surprendre !
…vous attend à l’arrivée : une délicieuse soupe traditionnelle, pour partager un moment convivial.
Une soirée à vivre en famille ou entre amis !
Tarifs :
• Adultes : 15 €
• Enfants : 5 €
Inscriptions obligatoires avant le 16 septembre 2026.
Infos & inscriptions : 0696 01 49 80 – 0696 61 49 52
Et vous …prêts à vivre le Péyi Nord autrement ?
97220 51 bis avenue Casimir BRANGLIDOR La Trinité 97220 Martinique Martinique 0596 58 69 98 – 0696 01 49 80 https://tourismenordmartinique.fr https://kiwol.co/dibop [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/dibop »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 01 49 80 – 0696 61 49 52 »}] Office de Tourisme Communautaire Pays Nord Martinique
Randonnée Nocturne : Découvrez le Péyi Nord Martinique autrement !
©
À voir aussi à La Trinité (Martinique)
- VISITE COMMENTÉE DE L’HABITATION DUFFERET, La Trinité, La Trinité 18 septembre 2026
- VISITE COMMENTÉE DE L’HABITATION DUFFERET, La Trinité, La Trinité 18 septembre 2026
- Jeu de piste – Les trésors du Galion, Habitation du Galion, La Trinité 18 septembre 2026
- Visite du Phare de la Caravelle – La Trinité, Phare de la Caravelle, La Trinité 19 septembre 2026
- Visite de la sucrerie du Galion, Sucrerie du Galion, La Trinité 19 septembre 2026