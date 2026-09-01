Randonnée Octobre Rose Salle des fêtes Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Randonnée Octobre Rose

Salle des fêtes Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le club de la Gymnastique Volontaire Nocéenne s’engage dans lutte contre le cancer ! en proposant des randonnées de 5 et 10 km au départ de la salle des fêtes.

Inscription et règlement (5€) avant le départ. Collation offerte à l’arrivée. .

Salle des fêtes Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Randonnée Octobre Rose

L’événement Randonnée Octobre Rose Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche