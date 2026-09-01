Randonnée Octobre Rose Salle des fêtes Perche en Nocé
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Randonnée Octobre Rose
Salle des fêtes Nocé Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le club de la Gymnastique Volontaire Nocéenne s’engage dans lutte contre le cancer ! en proposant des randonnées de 5 et 10 km au départ de la salle des fêtes.
Inscription et règlement (5€) avant le départ. Collation offerte à l’arrivée. .
Salle des fêtes Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Octobre Rose
L’événement Randonnée Octobre Rose Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Perche en Nocé (Orne)
- Visite libre du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé 18 septembre 2026
- Visite guidée : patrimoine bâti, patrimoine naturel, un dialogue fertile, Jardins de La Jouvinière, Perche en Nocé 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Ouverture des Jardins de la Jouvinière Nocé Perche en Nocé 19 septembre 2026
- Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin Manoir de Lormarin Perche en Nocé 19 septembre 2026
- Visite guidée historique du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé 19 septembre 2026