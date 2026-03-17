Randonnée palmée dans Le Jardin des Mattes Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures

Randonnée palmée dans Le Jardin des Mattes

Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Partez à la découverte de la faune et flore méditerranéennes en snorkeling accompagné (palme, masque et tuba) ! Découvrez le sentier sous-marin du Jardin des Mattes, espace protégé et préservé à La Londe les Maures.

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Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Snorkelling in the Jardin des Mattes

Discover the Mediterranean fauna and flora by snorkelling with a guide (fins, mask and snorkel)! Discover the underwater path of the Jardin des Mattes, a protected and preserved area in La Londe les Maures.

L’événement Randonnée palmée dans Le Jardin des Mattes La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var