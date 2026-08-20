Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation », Calanque de Callelongue, Marseille

Informations pratiques

Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation » Samedi 19 septembre, 09h30 Calanque de Callelongue Bouches-du-Rhône

Retour prévu 16h30 ; distance approximative 8km

RDV : Calanque de Callelongue (point exact donné au moment de la réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez, avec un guide de Horizon Randonnée, à la découverte de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour préserver le Parc National des Calanques.

Calanque de Callelongue Calanque de Callelongue, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Partez, avec un guide de Horizon Randonnée, à la découverte de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour préserver le Parc National des Calanques.

©EDOTLCM