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Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation », Calanque de Callelongue, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Calanque de Callelongue · Marseille

Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation », Calanque de Callelongue, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Calanque de Callelongue
Adresse
Calanque de Callelongue, 13008 Marseille
Ville
13008 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Retour prévu 16h30 ; distance approximative 8km RDV : Calanque de Callelongue (point exact donné au moment de la réservation)

Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation » Samedi 19 septembre, 09h30 Calanque de Callelongue Bouches-du-Rhône

Retour prévu 16h30 ; distance approximative 8km
RDV : Calanque de Callelongue (point exact donné au moment de la réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez, avec un guide de Horizon Randonnée, à la découverte de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour préserver le Parc National des Calanques.

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Partez, avec un guide de Horizon Randonnée, à la découverte de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour préserver le Parc National des Calanques.

©EDOTLCM

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