Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation », Calanque de Callelongue, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Calanque de Callelongue · Marseille
Informations pratiques
Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation » Samedi 19 septembre, 09h30 Calanque de Callelongue Bouches-du-Rhône
Retour prévu 16h30 ; distance approximative 8km
RDV : Calanque de Callelongue (point exact donné au moment de la réservation)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Partez, avec un guide de Horizon Randonnée, à la découverte de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour préserver le Parc National des Calanques.
Calanque de Callelongue Calanque de Callelongue, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Partez, avec un guide de Horizon Randonnée, à la découverte de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour préserver le Parc National des Calanques.
©EDOTLCM
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Kouss.Kouss, Les grandes Tables de la Friche, 13003 Marseille, Marseille 21 août 2026
- Conférence, lecture, conversation : avec mariam benbakkar, Nouria Behloul et Seloua Luste Boulbina, La compagnie, lieu de création, Marseille 28 août 2026
- Projection de Chants fantômes de Nouria Behloul, La compagnie, lieu de création, Marseille 29 août 2026
- El Tungsteno · Marseille < > Trujillo · Lucio Mora · résidence de recherche · Festival Ver/Voir, Dos Mares · centre international de recherche en art, Marseille 1 septembre 2026
- Un siècle d’architecture en France – exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’architecture et de la ville PACA, Marseille 1 septembre 2026