Randonnée Patrimoine Merrien rive gauche SDNR 2026 Lieu-dit Kersécol Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Randonnée Patrimoine Merrien rive gauche SDNR 2026

Lieu-dit Kersécol Départ Kersécol Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Randonnée sur le chemin des douaniers sur les hauteurs de Kersécol qui longe port Bali, Portec jusqu’à Port Lamat…

Le retour se fera par les petits chemins creux et son charmant petit hameau Saint-Thamec. Cette randonnée avec un parcours chargé d’un riche passé, vous offre ses contrastes et ses plus grands espaces ! Pour les plus gourmets, une petite pause aux Huîtres de Merrien est prévue par votre guide !

Départ Kersécol, boucle de 13 km vers Port Lamat et retour par petit hameau de St Thamec + pour ceux qui le souhaitent, dégustation à la bonne franquette d’huîtres de Merrien à notre retour

Départ vers 10h30, pique-nique du côté de Beg an Tour (Doëlan) Retour à Merrien autour de 16h

Donc pour la dégustation chez Kermagoret on peut prévoir vers 16h30/17h .

(Prévoir pique-nique et argent pour huîtres)

Réservation obligatoire. .

Lieu-dit Kersécol Départ Kersécol Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Randonnée Patrimoine Merrien rive gauche SDNR 2026

L’événement Randonnée Patrimoine Merrien rive gauche SDNR 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS