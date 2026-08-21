Randonnée Patrimoniale au fil du Gier, Place louis comte, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Place louis comte · Saint-Étienne
Informations pratiques
Randonnée Patrimoniale au fil du Gier Samedi 19 septembre, 14h30 Place louis comte Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Envie d’allier nature et histoire ? Rejoignez-nous pour une boucle patrimoniale de 6 km le long du Gier : de la place du Creux jusqu’au barrage de Soulages, en passant par la prise d’eau de l’Aqueduc du Gier.
Place louis comte Place louis comte 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Envie d’allier nature et histoire ? Rejoignez-nous pour une boucle patrimoniale de 6 km le long du Gier : de la place du Creux jusqu’au barrage de Soulages, en passant par la prise d’eau de l’Aqueduc…
Guide animateur du Pilat
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