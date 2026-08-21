Randonnée Patrimoniale au fil du Gier, Place louis comte, Saint-Étienne

Informations pratiques

Randonnée Patrimoniale au fil du Gier Samedi 19 septembre, 14h30 Place louis comte Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Envie d’allier nature et histoire ? Rejoignez-nous pour une boucle patrimoniale de 6 km le long du Gier : de la place du Creux jusqu’au barrage de Soulages, en passant par la prise d’eau de l’Aqueduc du Gier.

Place louis comte Place louis comte 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Envie d’allier nature et histoire ? Rejoignez-nous pour une boucle patrimoniale de 6 km le long du Gier : de la place du Creux jusqu’au barrage de Soulages, en passant par la prise d’eau de l’Aqueduc…

Guide animateur du Pilat