RANDONNÉE PÉDESTRE À BOCÉ Place de l’église Baugé-en-Anjou
RANDONNÉE PÉDESTRE À BOCÉ Place de l’église Baugé-en-Anjou dimanche 20 septembre 2026.
Baugé-en-Anjou
RANDONNÉE PÉDESTRE À BOCÉ
Place de l’église Bocé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:45:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée pédestre à Bocé
Départ de la place de l’église de Bosé à 8h45.
Circuit de 11 km. .
Place de l’église Bocé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38
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English :
Walking tour in Bocé
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE À BOCÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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