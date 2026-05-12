RANDONNÉE PÉDESTRE À BOCÉ Place de l’église Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

RANDONNÉE PÉDESTRE À BOCÉ

Place de l’église Bocé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:45:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée pédestre à Bocé

Départ de la place de l’église de Bosé à 8h45.

Circuit de 11 km. .

Place de l’église Bocé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38

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English :

Walking tour in Bocé

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE À BOCÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert