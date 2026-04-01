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Randonnée pédestre autour du patrimoine Fort-du-Plasne

Randonnée pédestre autour du patrimoine Fort-du-Plasne dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 39150 Fort-du-Plasne

Département : Jura

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Fort-du-Plasne

Randonnée pédestre autour du patrimoine

Place de l’église Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-26

L’association Patrimoine et tradition organise une randonnée pédestre ouverte à tous, à la découverte des anciennes routes et chemins médiévaux ainsi que des chasals, vestiges du passé.
Randonnée de 4.5 km, dénivelé 50 m.
Chaussures adaptées vivement conseillées.
Après la promenade, un casse-croûte vous sera offert.
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par SMS au 06 83 51 38 00.   .

Place de l’église Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 51 38 00 

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English : Randonnée pédestre autour du patrimoine

L’événement Randonnée pédestre autour du patrimoine Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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