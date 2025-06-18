Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières
Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 7 juin 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Randonnée Pédestre
Cour de l’ancienne école du Mée Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’Association Fêtes et Loisirs Le Mée organise une randonné pédestre au Profit du téléthon Dunois 2026. 4 parcours de 5, 10, 15 ou 20 km sont proposés.
Le départ se fera dans la cour de l’ancienne école du Mée entre 7h45 et 9h45.
Ravitaillement sur 3 parcours (gâteaux et boissons)
Renseignements au 06.18.25.89.04 3 .
Cour de l’ancienne école du Mée Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 18 25 89 04
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English :
The Association Fêtes et Loisirs Le Mée is organizing a hike in aid of the Dunois 2026 telethon. 4 routes of 5, 10, 15 or 20 km are proposed.
L’événement Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN
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