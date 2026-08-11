Randonnée pédestre d’automne à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir
dimanche 4 octobre 2026 · Montoire-sur-le-Loir
Informations pratiques
Montoire-sur-le-Loir
Randonnée pédestre d’automne à Montoire-sur-le-Loir
Rue Sully Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 07:00:00
fin : 2026-10-04 09:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Les Randonneurs Montoiriens vous ont concocté 5 beaux circuits pour leur rando d’automne.
Randonnée pédestre d’automne à Montoire-sur-le-Loir. Découvrez les 5 parcours adaptés à tous les niveaux de 9 km à 30 km pour les plus aguerris. Choisissez votre parcours parmi 9, 12, 15, 21, 30km ! N’oubliez pas votre gobelet. .
Rue Sully Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 29 41 62
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English :
Les Randonneurs Montoiriens have put together 6 beautiful circuits for their autumn hikes.
L’événement Randonnée pédestre d’automne à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-08-11 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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