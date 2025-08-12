Informations pratiques

Montoire-sur-le-Loir

Vignobles en Scène Vignobles en musique à Montoire-sur-le Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Vignobles en Scène, événement phare de l’œnotourisme en France, offre chaque 3ᵉ week-end d’octobre une expérience immersive alliant dégustations, spectacles et découvertes des terroirs, à travers des animations gustatives, créatives et immersives.

Vignobles en Scène Vignobles en musique à Montoire-sur-le Loir. Après la découverte, lors d’une visite guidée, des 500 instruments de musique venus du monde entier au Musée des Musiques du Monde, profitez d’une dégustation des Coteaux du Vendômois en musique. .

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 28 95

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English :

Vignobles en Scène, France’s premier wine tourism event, offers an immersive experience every third weekend in October, an immersive experience combining tastings, performances, and explorations of local terroirs through culinary, creative, and immersive activities.

L’événement Vignobles en Scène Vignobles en musique à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de Vendome Territoires Vendomois