Randonnée pédestre mairie Dunières

Randonnée pédestre

mairie Place de l’hôtel de Ville Dunières Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 07:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Participez à une belle action solidaire en rejoignant la randonnée organisée au profit de la gymnastique après cancer. 3 circuits pédestres proposés pour tous les niveaux 7 km, 14 km, 21 km. RDV à partir de 7h30 à la salle annexe de la mairie

mairie Place de l’hôtel de Ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Take part in a wonderful act of solidarity by joining the hike organized in aid of gymnastics after cancer. 3 walking circuits for all levels: 7 km, 14 km, 21 km. Meeting point from 7.30 a.m. at the town hall annexe

L’événement Randonnée pédestre Dunières a été mis à jour le 2026-01-10 par Haut Pays du Velay Tourisme