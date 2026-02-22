Randonnée pédestre et course d’orientation Salle omnisport Pierre Martin Mauléon
Randonnée pédestre et course d’orientation
Salle omnisport Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Course d’orientation familiale et randonnée pédestre organisées par Nord Bocage Basketball Club.
Course d’orientation familiale:
En duo 1 adulte + 1 enfant
Départ entre 9h00 et 10h00
Randonnée pédestre 11 kilomètres
Départ entre 8h et 10h .
Salle omnisport Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nordbocagebc@gmail.com
