Randonnée pédestre et course d’orientation Salle omnisport Pierre Martin Mauléon

Randonnée pédestre et course d’orientation

Salle omnisport Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Course d’orientation familiale et randonnée pédestre organisées par Nord Bocage Basketball Club.

Course d’orientation familiale:

En duo 1 adulte + 1 enfant

Départ entre 9h00 et 10h00

Randonnée pédestre 11 kilomètres

Départ entre 8h et 10h .

Salle omnisport Pierre Martin 24 Rue du Moulin des Champs Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nordbocagebc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre et course d’orientation

L’événement Randonnée pédestre et course d’orientation Mauléon a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Bocage Bressuirais