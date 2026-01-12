Randonnée pédestre et VTT

Le Comité des Fêtes vous invite à une randonnée conviviale ! Venez découvrir les sentiers de notre village en bonne compagnie. Parcours accessible à tous.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

The Comité des Fêtes invites you to a friendly hike! Come and discover the paths of our village in good company. Accessible to all.

L’événement Randonnée pédestre et VTT Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme