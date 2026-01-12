Randonnée pédestre et VTT Saint-Romain-Lachalm
Randonnée pédestre et VTT Saint-Romain-Lachalm samedi 19 septembre 2026.
Randonnée pédestre et VTT
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
2026-09-19
Le Comité des Fêtes vous invite à une randonnée conviviale ! Venez découvrir les sentiers de notre village en bonne compagnie. Parcours accessible à tous.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
The Comité des Fêtes invites you to a friendly hike! Come and discover the paths of our village in good company. Accessible to all.
