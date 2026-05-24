RANDONNÉE PÉDESTRE LES COLLINES DE LA MOURE Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE LES COLLINES DE LA MOURE Montblanc dimanche 7 juin 2026.
Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE LES COLLINES DE LA MOURE
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Les collines de la Moure , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 13,2 km à Montbazin.
Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Les collines de la Moure avec un parcours de 13.2 km à Montbazin, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !
Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr
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English :
If you’re looking for a sporting day out in the great outdoors, the Les collines de la Moure hike is for you! Come and try out the 13.2 km route in Montbazin.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LES COLLINES DE LA MOURE Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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