Montblanc

REPAS FÊTE DES MÈRES DU CLUB SANS SOUCIS

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Venez célébrer la fête des mères autours d’un repas organisé par le club Sans soucis .

Un repas fête des mères est organisé par le club Sans soucis , qui donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets à la salle des fêtes de Montblanc, pour déguster de succulents mets. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32

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English :

Come and celebrate Mother’s Day with a meal organized by the Sans Soucis club.

L’événement REPAS FÊTE DES MÈRES DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34