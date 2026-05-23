REPAS FÊTE DES MÈRES DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc
REPAS FÊTE DES MÈRES DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc jeudi 4 juin 2026.
Montblanc
REPAS FÊTE DES MÈRES DU CLUB SANS SOUCIS
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Venez célébrer la fête des mères autours d’un repas organisé par le club Sans soucis .
Un repas fête des mères est organisé par le club Sans soucis , qui donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets à la salle des fêtes de Montblanc, pour déguster de succulents mets. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32
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English :
Come and celebrate Mother’s Day with a meal organized by the Sans Soucis club.
L’événement REPAS FÊTE DES MÈRES DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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