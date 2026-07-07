Randonnée pédestre Les crêtes de Romanin Saint-Rémy-de-Provence
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Randonnée pédestre Les crêtes de Romanin
Dimanche 11 octobre 2026 de 9h30 à 17h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Randonnée pédestre
Les crêtes de Romanin
Cette randonnée comporte quelques passages aériens et techniques, nécessitant ponctuellement l’usage des mains, sans toutefois relever de l’escalade.
Randonnée pédestre ❁ Gratuit
Les crêtes de Romanin
Partez en randonnée pédestre à la découverte des aériennes crêtes de Romanin.
Cette randonnée comporte quelques passages aériens et techniques, nécessitant ponctuellement l’usage des mains, sans toutefois relever de l’escalade.
Olivier, Provence-randos
Saint-Rémy-de-Provence .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Hiking
The Romanin Ridges
This hike includes a few exposed and technical sections that occasionally require the use of your hands, though they do not constitute rock climbing.
L’événement Randonnée pédestre Les crêtes de Romanin Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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