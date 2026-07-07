Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Randonnée pédestre Les crêtes de Romanin

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h30 à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Randonnée pédestre

Les crêtes de Romanin

Cette randonnée comporte quelques passages aériens et techniques, nécessitant ponctuellement l’usage des mains, sans toutefois relever de l’escalade.

Randonnée pédestre ❁ Gratuit

Les crêtes de Romanin

Partez en randonnée pédestre à la découverte des aériennes crêtes de Romanin.

Cette randonnée comporte quelques passages aériens et techniques, nécessitant ponctuellement l’usage des mains, sans toutefois relever de l’escalade.

Olivier, Provence-randos

Saint-Rémy-de-Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Hiking

The Romanin Ridges

This hike includes a few exposed and technical sections that occasionally require the use of your hands, though they do not constitute rock climbing.

L’événement Randonnée pédestre Les crêtes de Romanin Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles