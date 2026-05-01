Randonnée pédestre Lignac
Randonnée pédestre Lignac samedi 9 mai 2026.
Lignac
Randonnée pédestre
2 Avenue de la Liberté Lignac Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’association Familles Rurales Lignac-Tilly organise une randonnée autour de Lignac.
Partez à la découverte de la commune sur un parcours de 5 km ou 11 km. 2 .
2 Avenue de la Liberté Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 88 72 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Familles Rurales Lignac-Tilly organizes a walk around Lignac.
L’événement Randonnée pédestre Lignac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Brenne
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