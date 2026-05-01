Lignac

Randonnée pédestre

2 Avenue de la Liberté Lignac Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’association Familles Rurales Lignac-Tilly organise une randonnée autour de Lignac.

Partez à la découverte de la commune sur un parcours de 5 km ou 11 km. 2 .

2 Avenue de la Liberté Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 88 72 77

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English :

The association Familles Rurales Lignac-Tilly organizes a walk around Lignac.

L’événement Randonnée pédestre Lignac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Brenne