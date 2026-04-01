Randonnée pédestre Ecole Saint Joseph Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons

Randonnée pédestre

Ecole Saint Joseph 1 rue de la Rivoire Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’APEL de l’école Saint-Joseph organise une randonnée pédestre le dimanche 26 avril.

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Ecole Saint Joseph 1 rue de la Rivoire Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

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English :

The APEL of Saint-Joseph school is organizing a walking event on Sunday April 26.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron