Randonnée pédestre Ecole Saint Joseph Saint-Pal-de-Mons
Randonnée pédestre Ecole Saint Joseph Saint-Pal-de-Mons dimanche 26 avril 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Randonnée pédestre
Ecole Saint Joseph 1 rue de la Rivoire Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’APEL de l’école Saint-Joseph organise une randonnée pédestre le dimanche 26 avril.
.
Ecole Saint Joseph 1 rue de la Rivoire Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The APEL of Saint-Joseph school is organizing a walking event on Sunday April 26.
L’événement Randonnée pédestre Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Saint-Pal-de-Mons (Haute-Loire)
- Circuit Découverte Saint Pal de Mons Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire 1 mai 2026
- Concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons 15 mai 2026
- Vente de fleurs Saint-Pal-de-Mons 30 mai 2026
- Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons 13 juin 2026
- Concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons 5 juillet 2026