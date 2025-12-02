Concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons

Concours de pétanque

Terrain de boules Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le concours de pétanque de la Vigilante Gym aura lieu vendredi 15 mai au terrain de pétanque à côté du stade de foot.

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Terrain de boules Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

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English :

The Vigilante Gym petanque competition will take place on Friday May 15 at the petanque field next to the soccer stadium.

L’événement Concours de pétanque Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron