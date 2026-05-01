Marche des pompiers 3 parcours et repas Caserne des pompiers St Pal/Ste Sigolène Saint-Pal-de-Mons
Marche des pompiers 3 parcours et repas Caserne des pompiers St Pal/Ste Sigolène Saint-Pal-de-Mons samedi 30 mai 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Marche des pompiers 3 parcours et repas
Caserne des pompiers St Pal/Ste Sigolène 22 Zone des pins Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les pompiers vous invitent à participer à une marche conviviale ouverte à tous samedi 30 mai départ de la caserne à partir de 14h30
Trois parcours seront proposés 6 km, 8 et 16 km
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Caserne des pompiers St Pal/Ste Sigolène 22 Zone des pins Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
The firefighters invite you to take part in a friendly walk open to all on Saturday May 30, starting from the fire station at 2.30pm
Three routes: 6 km, 8 and 16 km
L’événement Marche des pompiers 3 parcours et repas Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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