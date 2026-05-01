Fête au Centre Equestre le Buisson Saint-Pal-de-Mons
Fête au Centre Equestre le Buisson Saint-Pal-de-Mons samedi 30 mai 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Fête au Centre Equestre le Buisson
Le buisson Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association au cœur du Buisson fête les 40 ans du Centre Équestre Le Buisson SAMEDI 30 MAI à partir de 14h
.
Le buisson Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association au c?ur du Buisson celebrates the 40th anniversary of the Centre Equestre Le Buisson SATURDAY MAY 30 from 2pm
L’événement Fête au Centre Equestre le Buisson Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Saint-Pal-de-Mons (Haute-Loire)
- Concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons 15 mai 2026
- Concert de chorales des Balladins et Chœur Ondaine Église Saint-Pal-de-Mons 29 mai 2026
- Vente de fleurs Saint-Pal-de-Mons 30 mai 2026
- Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons 13 juin 2026
- Concours de pétanque Terrain de boules Saint-Pal-de-Mons 5 juillet 2026