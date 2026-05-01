Saint-Pal-de-Mons

Fête au Centre Equestre le Buisson

Le buisson Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association au cœur du Buisson fête les 40 ans du Centre Équestre Le Buisson SAMEDI 30 MAI à partir de 14h

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Le buisson Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

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English :

The association au c?ur du Buisson celebrates the 40th anniversary of the Centre Equestre Le Buisson SATURDAY MAY 30 from 2pm

L’événement Fête au Centre Equestre le Buisson Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron