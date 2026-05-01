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Concert de chorales des Balladins et Chœur Ondaine Église Saint-Pal-de-Mons

Concert de chorales des Balladins et Chœur Ondaine Église Saint-Pal-de-Mons vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Église

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 43620 Saint-Pal-de-Mons

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Saint-Pal-de-Mons

Concert de chorales des Balladins et Chœur Ondaine

Église Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Venez assister à un concert de deux chorales les Balladins et Chœur Ondaine le vendredi 29 mai , à l’église de Saint-Pal-de-Mons à 20h30. Participation libre.
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Église Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60 

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English :

Come and enjoy a concert by two choirs: Les Balladins and Ch?ur Ondaine on Friday May 29, at the Saint-Pal-de-Mons church at 8:30pm. Free admission.

L’événement Concert de chorales des Balladins et Chœur Ondaine Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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