Rencontre et dédicace avec Jean-François CONVERS Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons
Rencontre et dédicace avec Jean-François CONVERS Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons samedi 6 juin 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Rencontre et dédicace avec Jean-François CONVERS
Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 6 juin 2026, à 10 heures, l’auteur “sanpalou” Jean-François CONVERS vous présentera ses derniers ouvrages à la Médiathèque.
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Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 00 88
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English :
Saturday June 6, 2026, at 10 a.m., ?sanpalou? author Jean-François CONVERS will present his latest works at the Médiathèque Jean-François CONVERS will present his latest works at the Médiathèque.
L’événement Rencontre et dédicace avec Jean-François CONVERS Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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