Rencontre et dédicace avec Jean-François CONVERS Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons

Rencontre et dédicace avec Jean-François CONVERS

Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin 2026, à 10 heures, l’auteur “sanpalou” Jean-François CONVERS vous présentera ses derniers ouvrages à la Médiathèque.

.

Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 00 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday June 6, 2026, at 10 a.m., ?sanpalou? author Jean-François CONVERS will present his latest works at the Médiathèque Jean-François CONVERS will present his latest works at the Médiathèque.

L’événement Rencontre et dédicace avec Jean-François CONVERS Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron