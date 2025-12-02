Saint-Pal-de-Mons

Vente de fleurs

Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

FAMILLES RURALES organise une vente de fleurs pour la fête des Mamans.

Rendez-vous dans le centre bourg les 30 et 31 mai, les matins.

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Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@famillesrurales-saintpaldemons.fr

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English :

FAMILLES RURALES is organizing a flower sale for Mother’s Day.

See you in the town center on May 30 and 31, in the mornings.

L’événement Vente de fleurs Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron