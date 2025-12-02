Vente de fleurs Saint-Pal-de-Mons
Vente de fleurs Saint-Pal-de-Mons samedi 30 mai 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Vente de fleurs
Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
FAMILLES RURALES organise une vente de fleurs pour la fête des Mamans.
Rendez-vous dans le centre bourg les 30 et 31 mai, les matins.
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Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@famillesrurales-saintpaldemons.fr
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English :
FAMILLES RURALES is organizing a flower sale for Mother’s Day.
See you in the town center on May 30 and 31, in the mornings.
L’événement Vente de fleurs Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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