Saint-Pal-de-Mons

Fête de la Musique

Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La commune de Saint-Pal-de-Mons vous donne rendez-vous samedi 13 juin pour fêter la musique.

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Centre bourg Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

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English :

The commune of Saint-Pal-de-Mons invites you to celebrate music on Saturday June 13.

L’événement Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron