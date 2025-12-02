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Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons

Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons samedi 13 juin 2026.

Adresse : Centre bourg

Ville : 43620 Saint-Pal-de-Mons

Département : Haute-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Saint-Pal-de-Mons

Fête de la Musique

Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

La commune de Saint-Pal-de-Mons vous donne rendez-vous samedi 13 juin pour fêter la musique.
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Centre bourg Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60 

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English :

The commune of Saint-Pal-de-Mons invites you to celebrate music on Saturday June 13.

L’événement Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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