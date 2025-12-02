Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons
Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons samedi 13 juin 2026.
Saint-Pal-de-Mons
Fête de la Musique
Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La commune de Saint-Pal-de-Mons vous donne rendez-vous samedi 13 juin pour fêter la musique.
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Centre bourg Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
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English :
The commune of Saint-Pal-de-Mons invites you to celebrate music on Saturday June 13.
L’événement Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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