Randonnée poétique Chamonix-Mont-Blanc

Randonnée poétique
Gare SNCF de Montroc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-03-15 13:30:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15
Ames rêveuses et gambadeuses, rejoignez la randonnée poétique de Camille Lécuyer et Salomé Duperray.
On démarre samedi 15 mars à 13h30, entrons dans l’automne, un itinéraire à Chamonix, travers les mélèzes et la poésie d’Emily Dickinson.
Gare SNCF de Montroc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 22 33 15 support@lapetiteuniversite.net
English :
Join Camille Lécuyer and Salomé Duperray on their poetic hike.
Starting Saturday March 15 at 1:30 pm, let’s enter autumn, an itinerary in Chamonix, through the larch trees and the poetry of Emily Dickinson.
