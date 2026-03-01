Randonnée poétique Chamonix-Mont-Blanc

Randonnée poétique

Gare SNCF de Montroc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 13:30:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Ames rêveuses et gambadeuses, rejoignez la randonnée poétique de Camille Lécuyer et Salomé Duperray.

On démarre samedi 15 mars à 13h30, entrons dans l’automne, un itinéraire à Chamonix, travers les mélèzes et la poésie d’Emily Dickinson.

Gare SNCF de Montroc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 22 33 15 support@lapetiteuniversite.net

English :

Join Camille Lécuyer and Salomé Duperray on their poetic hike.

Starting Saturday March 15 at 1:30 pm, let’s enter autumn, an itinerary in Chamonix, through the larch trees and the poetry of Emily Dickinson.

