Randonnée pour toutes et tous Cieurac
Randonnée pour toutes et tous Cieurac dimanche 7 juin 2026.
Cieurac
Randonnée pour toutes et tous
1 place des fêtes Cieurac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Comité des fêtes de Cieurac organise une randonnée familiale durée du parcours 2 heures environ.
Le Comité des fêtes de Cieurac organise une randonnée familiale durée du parcours 2 heures environ.
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1 place des fêtes Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 6 16 82 03 21
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English :
The Comité des fêtes de Cieurac is organizing a family hike: duration of the route about 2 hours.
L’événement Randonnée pour toutes et tous Cieurac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot