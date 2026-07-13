Randonnée Romane autour d’Arreau Arreau
vendredi 14 août 2026 · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Randonnée Romane autour d’Arreau
ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Randonnées Romanes autour d’Arreau avec Thomas Girard, autour et accompagnateur de randonnées.
Matinées découvertes des églises Romanes
Randonnée de 7km et visites commentées
Vendredi 17 juillet et vendredi 14 août 2026
Renseignements et inscriptions 07 82 67 05 04
Tarifs Adultes 10€ Enfants 5€
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ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 67 05 04
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English :
Romanesque Hikes around Arreau with Thomas Girard, local guide and hiking leader.
Morning Tours of Romanesque Churches
7-km hike and guided tours
Friday, July 17, and Friday, August 14, 2026
Information and registration: 07 82 67 05 04
Prices: Adults 10? Children 5?
L’événement Randonnée Romane autour d’Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-07-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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