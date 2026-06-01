Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée spectacle nocturne

Parking de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Le spectacle L’homme qui plantait des arbres conte la vie d’Elzéard

Bouffier, berger solitaire planteur d’arbres. Chansons et quelques dialogues en

occitan ponctuent le récit et accompagnent le spectateur au cœur d’un voyage

hors temps, miroir de notre époque contemporaine. Une fable humaniste et

écologique avant l’heure.

Réservation obligatoire.

La randonnée dure 30 minutes et le spectacle dure 40 minutes. .

Parking de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English : Randonnée spectacle nocturne

L’événement Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides