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Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps mardi 30 juin 2026.

Adresse
Parking de l'église Saint-Jacques
Ville
24700 Saint-Géraud-de-Corps
Département
Dordogne
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée spectacle nocturne

Parking de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Le spectacle L’homme qui plantait des arbres conte la vie d’Elzéard
Bouffier, berger solitaire planteur d’arbres. Chansons et quelques dialogues en
occitan ponctuent le récit et accompagnent le spectateur au cœur d’un voyage
hors temps, miroir de notre époque contemporaine. Une fable humaniste et
écologique avant l’heure.

Réservation obligatoire.

La randonnée dure 30 minutes et le spectacle dure 40 minutes.   .

Parking de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 

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English : Randonnée spectacle nocturne

L’événement Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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