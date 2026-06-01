Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps
Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps mardi 30 juin 2026.
Saint-Géraud-de-Corps
Randonnée spectacle nocturne
Parking de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Le spectacle L’homme qui plantait des arbres conte la vie d’Elzéard
Bouffier, berger solitaire planteur d’arbres. Chansons et quelques dialogues en
occitan ponctuent le récit et accompagnent le spectateur au cœur d’un voyage
hors temps, miroir de notre époque contemporaine. Une fable humaniste et
écologique avant l’heure.
Réservation obligatoire.
La randonnée dure 30 minutes et le spectacle dure 40 minutes. .
Parking de l’église Saint-Jacques Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée spectacle nocturne
L’événement Randonnée spectacle nocturne Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Saint-Géraud-de-Corps (Dordogne)
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 30 juin 2026
- Contes et légendes du Sahara Saint-Géraud-de-Corps 4 juillet 2026
- Spectacle en extérieur Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 4 juillet 2026
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 14 juillet 2026
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 21 juillet 2026