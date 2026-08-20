Randonnée urbaine guidée : le patrimoine industriel d’Amboise, Ecole Rabelais-Richelieu, Amboise
samedi 17 octobre 2026 · Ecole Rabelais-Richelieu · Amboise
Informations pratiques
Randonnée urbaine guidée : le patrimoine industriel d’Amboise Samedi 17 octobre, 09h00 Ecole Rabelais-Richelieu Indre-et-Loire
prévoir des chaussures de marche !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
La ville d’Amboise a embrassé la Révolution industrielle avec l’installation de nombreuses entreprises et usines, à la fois dans le centre-ville et sur la rive droite de la Loire, dans le quartier du Bout des Ponts. L’arrivée du chemin de fer en 1846 a facilité l’approvisionnement en matières premières et la diffusion des productions. Découvrez cette histoire industrielle qui a fait vivre de nombreux Amboisiens et qui a façonné le visage de la ville.
RDV devant l’école Rabelais-Richelieu, mail Saint-Thomas
Ecole Rabelais-Richelieu Mail Saint-Thomas Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]
La ville d’Amboise a embrassé la Révolution industrielle avec l’installation de nombreuses entreprises et usines, à la fois dans le centre-ville et sur la rive droite de la Loire, dans le quartier du…
Entrée des bureaux de l’ancienne usine Mabille © PAH LT
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