Randonnée vélo Tour de Mauges Communauté BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Randonnée vélo Tour de Mauges Communauté

BEAUPRÉAU 1 Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

8ème randonnée vélo au coeur des Mauges !

Organisé par le CCB Cyclo Club Beaupréau, cet événement convivial rassemble chaque année de nombreux passionnés de cyclisme.

Deux parcours sont proposés (200 kms et 128 kms) afin de s’adapter à tous les niveaux. .

BEAUPRÉAU 1 Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire cycloclubbeaupreau49@gmail.com

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English :

8th bike ride in the heart of the Mauges!

L’événement Randonnée vélo Tour de Mauges Communauté Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges