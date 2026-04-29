Randonnée vélo Tour de Mauges Communauté BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges
Randonnée vélo Tour de Mauges Communauté BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges samedi 6 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Randonnée vélo Tour de Mauges Communauté
BEAUPRÉAU 1 Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
8ème randonnée vélo au coeur des Mauges !
Organisé par le CCB Cyclo Club Beaupréau, cet événement convivial rassemble chaque année de nombreux passionnés de cyclisme.
Deux parcours sont proposés (200 kms et 128 kms) afin de s’adapter à tous les niveaux. .
BEAUPRÉAU 1 Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire cycloclubbeaupreau49@gmail.com
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English :
8th bike ride in the heart of the Mauges!
L’événement Randonnée vélo Tour de Mauges Communauté Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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