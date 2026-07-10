Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Randonnée VTT en Baie de Canche

Départ et arrivée Camiers Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dimanche 23 août 2026

1ère édition de la RANDONNEE VTT organisée par Team AYR Camiers et ABC.

Départ de 7h30 à 9h30 Salle des Sports de Camiers.

2 parcours Camiers Etaples Le Touquet Etaples Camiers

• 22km, balisé, familial

• 52km expert, avec GPX

Inscriptions sur place 6 euros dont 1 euro reversé à l’association sclérodermie de France.

Cadeau offert par ABC pour les 150 premiers inscrits. .

Départ et arrivée Camiers Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 99 61 17

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English :

L’événement Randonnée VTT en Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Le Touquet