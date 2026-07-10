Randonnée VTT en Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage
dimanche 23 août 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Randonnée VTT en Baie de Canche
Départ et arrivée Camiers Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dimanche 23 août 2026
1ère édition de la RANDONNEE VTT organisée par Team AYR Camiers et ABC.
Départ de 7h30 à 9h30 Salle des Sports de Camiers.
2 parcours Camiers Etaples Le Touquet Etaples Camiers
• 22km, balisé, familial
• 52km expert, avec GPX
Inscriptions sur place 6 euros dont 1 euro reversé à l’association sclérodermie de France.
Cadeau offert par ABC pour les 150 premiers inscrits. .
Départ et arrivée Camiers Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 99 61 17
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English :
L’événement Randonnée VTT en Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Le Touquet
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