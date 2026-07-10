UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Randonnée VTT en Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage

dimanche 23 août 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Départ et arrivée Camiers
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Randonnée VTT en Baie de Canche

Départ et arrivée Camiers Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Dimanche 23 août 2026

1ère édition de la RANDONNEE VTT organisée par Team AYR Camiers et ABC.

Départ de 7h30 à 9h30 Salle des Sports de Camiers.

2 parcours Camiers Etaples Le Touquet Etaples Camiers
• 22km, balisé, familial
• 52km expert, avec GPX

Inscriptions sur place 6 euros dont 1 euro reversé à l’association sclérodermie de France.

Cadeau offert par ABC pour les 150 premiers inscrits.   .

Départ et arrivée Camiers Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 80 99 61 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée VTT en Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Le Touquet

À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)