Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne
dimanche 13 septembre 2026 · Mézières-en-Brenne
Informations pratiques
Mézières-en-Brenne
Randonnée VTT KSB Cyclo
Le Simoy Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 07:45:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Organisée par la section KSB cyclo et l’Ufolep.
Randonnée VTT avec 5 parcours proposés de 21 à 63 km, à partir de l’étang KSB situé au Simoy (Corbançon). Cette randonnée sans difficulté technique se veut avant tout familiale et accessible à tous (y comprit Gravel). Le port du casque est obligatoire. 2 .
Le Simoy Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 47 62 37
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English :
Organized by the KSB cyclo section and Ufolep.
L’événement Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
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