Informations pratiques

Mézières-en-Brenne

Randonnée VTT KSB Cyclo

Le Simoy Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 07:45:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Organisée par la section KSB cyclo et l’Ufolep.

Randonnée VTT avec 5 parcours proposés de 21 à 63 km, à partir de l’étang KSB situé au Simoy (Corbançon). Cette randonnée sans difficulté technique se veut avant tout familiale et accessible à tous (y comprit Gravel). Le port du casque est obligatoire. 2 .

Le Simoy Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 47 62 37

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English :

Organized by the KSB cyclo section and Ufolep.

L’événement Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne