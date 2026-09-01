UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mézières-en-Brenne

Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne

dimanche 13 septembre 2026 · Mézières-en-Brenne

Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:45:00
Adresse
Le Simoy
Ville
36290 Mézières-en-Brenne
Département
Indre
Tarif
2 2 2 Tarif enfant

Mézières-en-Brenne

Randonnée VTT KSB Cyclo

Le Simoy Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 07:45:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Organisée par la section KSB cyclo et l’Ufolep.
Randonnée VTT avec 5 parcours proposés de 21 à 63 km, à partir de l’étang KSB situé au Simoy (Corbançon). Cette randonnée sans difficulté technique se veut avant tout familiale et accessible à tous (y comprit Gravel). Le port du casque est obligatoire. 2  .

Le Simoy Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 47 62 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the KSB cyclo section and Ufolep.

L’événement Randonnée VTT KSB Cyclo Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne

À voir aussi à Mézières-en-Brenne (Indre)