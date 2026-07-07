Informations pratiques

Mézières-en-Brenne

Escape Game Cornebidouille

Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-23

La médiathèque de Mézières-en-Brenne propose un escape game pour les 6-11 ans.Familles

Cornebidouille en assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller le enfants: elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser! Il va falloir, comme Pierre, être plus malin qu’elle et trouver sa formule magique pour la retourner conter elle. .

Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

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English :

The Mézières-en-Brenne library is offering an escape game for children ages 6–11.

L’événement Escape Game Cornebidouille Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne