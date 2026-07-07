Escape Game Cornebidouille Mézières-en-Brenne
mercredi 23 septembre 2026 · Mézières-en-Brenne
Informations pratiques
Mézières-en-Brenne
Escape Game Cornebidouille
Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-23
La médiathèque de Mézières-en-Brenne propose un escape game pour les 6-11 ans.Familles
Cornebidouille en assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller le enfants: elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser! Il va falloir, comme Pierre, être plus malin qu’elle et trouver sa formule magique pour la retourner conter elle. .
Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
The Mézières-en-Brenne library is offering an escape game for children ages 6–11.
L’événement Escape Game Cornebidouille Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne
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