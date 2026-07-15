Expo La Brenne exotique Mézières-en-Brenne
mardi 8 septembre 2026 · Mézières-en-Brenne
Informations pratiques
Mézières-en-Brenne
Expo La Brenne exotique
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-08
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-08
Exposition intergénérationnelle.
Une exposition réalisée par les résidents de l’EHPAD en collaboration avec les élèves de maternelles d l’école de Mézières et Marie Corail, artiste local qui a récemment exposé ses oeuvres à la galerie du Moulin. .
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This exhibition will give you the keys to understanding climate change.
L’événement Expo La Brenne exotique Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne
À voir aussi à Mézières-en-Brenne (Indre)
- Avec Pierre, guide passionné, plongez dans l’histoire de Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne 15 juillet 2026
- L’été de la ludothèque Mézières-en-Brenne 16 juillet 2026
- Concert Nohant Festival Chopin hors les murs Mézières-en-Brenne 17 juillet 2026
- Concert Jihel Mézières-en-Brenne 23 juillet 2026
- 1871 l’arrestation mystérieuse Mézières-en-Brenne 25 juillet 2026