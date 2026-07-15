Informations pratiques

Mézières-en-Brenne

Expo La Brenne exotique

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-08

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-08

Exposition intergénérationnelle.

Une exposition réalisée par les résidents de l’EHPAD en collaboration avec les élèves de maternelles d l’école de Mézières et Marie Corail, artiste local qui a récemment exposé ses oeuvres à la galerie du Moulin. .

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

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English :

This exhibition will give you the keys to understanding climate change.

L’événement Expo La Brenne exotique Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne