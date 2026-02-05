Exposition de peintures et sculptures Mézières-en-Brenne

Exposition de peintures et sculptures

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Début : Jeudi 2026-09-26

fin : 2026-10-29

2026-09-26

Exposition par Frédérique Bard, Georges Goupy et Stéphane Naudin.

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English :

Exhibition of paintings and ceramics by Guy Canel.

