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Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat

Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat

Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Halle des sports

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Léonard-de-Noblat

Randonnée VTT

Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Randonnée VTT et pédestre.
Plusieurs circuits 11, 16, 30, 42 et 60kms.
Buvette et restauration sur place.   .

Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 20 25 90  levttmiauletou@yahoo.com

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English : Randonnée VTT

L’événement Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin

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