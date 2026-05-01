Saint-Léonard-de-Noblat

Randonnée VTT

Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Randonnée VTT et pédestre.

Plusieurs circuits 11, 16, 30, 42 et 60kms.

Buvette et restauration sur place. .

Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 20 25 90 levttmiauletou@yahoo.com

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English : Randonnée VTT

L’événement Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin