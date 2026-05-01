Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat
Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 24 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Randonnée VTT
Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 13:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Randonnée VTT et pédestre.
Plusieurs circuits 11, 16, 30, 42 et 60kms.
Buvette et restauration sur place. .
Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 20 25 90 levttmiauletou@yahoo.com
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English : Randonnée VTT
L’événement Randonnée VTT Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres de Limousin
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