Randonnées du week-ends maison médicale Bagnoles de l’Orne Normandie

Randonnées du week-ends

maison médicale chemin de la montjoie Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-28 2026-03-15 2026-03-28 2026-04-12 2026-04-25 2026-05-10 2026-05-25 2026-06-06 2026-06-21 2026-09-19 2026-09-20 2026-10-03 2026-10-18 2026-11-08 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-12

Organisée par l’Association sportive d’Andaine

Pour les sorties sur une demi-journée, rendez-vous sur le parking de la maison médicale de Bagnoles (chemin de la montjoie) 30 minutes avant le départ de la rando.

Programme des circuits du week-end

– Dimanche 18 janvier Bagnoles 10km 14h

– Samedi 31 janvier Couterne 9km 14h

– Dimanche 15 février Cerisy Belle Etoile 8km 14h

– Samedi 28 février Perrou 10 km 14h

– Dimanche 15 mars Putanges 10km 9h15 rando + déjeuner

– Samedi 28 mars Loré 9km 14h

– Dimanche 12 avril Saint Pierre du Regard 10km 14h

– Samedi 25 avril Bagnoles de l’Orne 11km 14h

– Dimanche 10 mai Briouze 11.5 km 14h

– Lundi 25 mai le Chatellier 11km 14h

– Samedi 6 juin Antoigny 10 km 14h

– Dimanche 21 juin la Ferté Macé 10km 9h

– Dimanche 13 septembre randonnée départemental à Courgeout

– Samedi 19 septembre Sainte-Suzanne 14km heure du matin à préciser rando + visite (Journée du Patrimoine)

– Dimanche 20 septembre Bagnoles avec la Trans’Andaine 10 km 9h

– Samedi 3 octobre Pré en Pail 9.2 km 14h

– Dimanche 18 octobre La Chapelle au Moine 11km 14h

– Samedi 8 novembre Domfront 9km 14h

– Samedi 21 novembre Niort la Fontaine 9km 14h

– Samedi 5 décembre la Chapelle d’Andaine 9 km heure à préciser

– Samedi 12 décembre Bagnoles de l’Orne 9km 14h + vin chaud

L’association sportive d’Andaine est basée à la Chapelle d’Andaine. Les randonnées du week-end sont organisées les samedis et dimanches. Il existe 9 randonnées douces par an et 7 randonnées les mercredis à la demi-journée.

Voir le détail du programme en pièce-jointe.

Les personnes extérieures ont le droit à 3 sorties dans l’année gratuites, au-delà il faut payer l’adhésion pour faire partie des membres de l’association.

Renseignement et réservation Arlette Jeanne, jeanne.arlette@wanadoo.fer 02 33 37 33 67 ou 06 02 38 09 86 .

maison médicale chemin de la montjoie Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 33 67 jeanne.arlette@wanadoo.fr

