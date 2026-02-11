Randonnées pédestres La Bessinaude Stade Welsch Bessines-sur-Gartempe

Randonnées pédestres La Bessinaude

Stade Welsch 2 Avenue Jean Jaurès Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Quatre circuits proposés entre 10 et 20 km environs avec départs libres. Café de bienvenue, ravitaillement sur tous les circuits et pot de l’amitié à l’arrivée. .

Stade Welsch 2 Avenue Jean Jaurès Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 51 98 gilles.bessaguet@orange.fr

