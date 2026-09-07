RandOpéra, journée randonnée et voix lyrique autour de Divonne-les-Bains Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains

Informations pratiques

RandOpéra réunit deux plaisirs que l’on n’associe presque jamais, marcher en montagne et écouter une voix lyrique.

La randonnée est encadrée par un accompagnateur en moyenne montagne formé par des experts, sur les sentiers autour de Divonne-les-Bains. À un moment choisi du parcours, dans un décor ouvert sur le Léman et les Alpes, une chanteuse lyrique prend place et chante. Sans scène, sans sonorisation, sans autre public que le groupe. Son identité reste secrète jusqu’au jour même.

Cette journée complète du vendredi 9 octobre 2026, de 9h à 16h, couvre 14 kilomètres et s’adresse aux bons marcheurs, avec la pause de midi en altitude. Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains, le point de rendez-vous précis est confirmé après inscription.

Le groupe reste volontairement réduit. Chacun apporte son pique-nique, l’accompagnateur offre la collation de fin de parcours. Des chaussures de marche et une veste coupe-vent suffisent.

Tarif de 55 euros par participant. Réservation en ligne sur whytrek.fr, en une minute et sans création de compte.