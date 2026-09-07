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RandOpéra, randonnée et voix lyrique autour de Divonne-les-Bains Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains

vendredi 18 septembre 2026 · Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains · Divonne-les-Bains

RandOpéra, randonnée et voix lyrique autour de Divonne-les-Bains Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
09:00
Heure de fin
12:00
Lieu
Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains
Adresse
Mairie de Divonne-les-Bains
Ville
01220 Divonne-les-Bains
Département
Ain
Tarif
40 € par participant

RandOpéra réunit deux plaisirs que l’on n’associe presque jamais, marcher en montagne et écouter une voix lyrique.

La randonnée est encadrée par un accompagnateur en moyenne montagne formé par des experts, sur les sentiers autour de Divonne-les-Bains. À un moment choisi du parcours, dans un décor ouvert sur le Léman et les Alpes, une chanteuse lyrique prend place et chante. Sans scène, sans sonorisation, sans autre public que le groupe. Son identité reste secrète jusqu’au jour même.

Cette matinée du vendredi 18 septembre 2026, de 9h à 12h, couvre 8 kilomètres sur un terrain roulant. Elle est accessible à tout niveau, y compris aux personnes à mobilité réduite. Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains, le point de rendez-vous précis est confirmé après inscription.

Le groupe reste volontairement réduit. Chacun apporte son eau, l’accompagnateur offre la collation de fin de parcours. Des chaussures de marche et une veste coupe-vent suffisent.

Tarif de 40 euros par participant. Réservation en ligne sur whytrek.fr, en une minute et sans création de compte.

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