RandOpéra, randonnée et voix lyrique autour de Divonne-les-Bains Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains

Informations pratiques

RandOpéra réunit deux plaisirs que l’on n’associe presque jamais, marcher en montagne et écouter une voix lyrique.

La randonnée est encadrée par un accompagnateur en moyenne montagne formé par des experts, sur les sentiers autour de Divonne-les-Bains. À un moment choisi du parcours, dans un décor ouvert sur le Léman et les Alpes, une chanteuse lyrique prend place et chante. Sans scène, sans sonorisation, sans autre public que le groupe. Son identité reste secrète jusqu’au jour même.

Cette matinée du samedi 3 octobre 2026, de 9h à 12h, couvre 8 kilomètres sur un terrain roulant. Elle est accessible à tout niveau, y compris aux personnes à mobilité réduite. Départ devant la mairie de Divonne-les-Bains, le point de rendez-vous précis est confirmé après inscription.

Le groupe reste volontairement réduit. Chacun apporte son eau, l’accompagnateur offre la collation de fin de parcours. Des chaussures de marche et une veste coupe-vent suffisent.

Tarif de 40 euros par participant. Réservation en ligne sur whytrek.fr, en une minute et sans création de compte.