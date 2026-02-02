Randos 61 Circuit du Bois Briouze

Randos 61 Circuit du Bois

Place Albert I Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:45:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée de 11.5 km à la découverte du sentier botanique et des paysages peu connus du bocage briouzain.

Verre de l’amitié à 12h15.

Repas possible après la randonnée sur réservation jusqu’au mercredi 22 avril à 17h (sandwich saucisses grillées/frites, fruit). Pique nique possible à l’abri. Goûter offert. .

Place Albert I Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

English : Randos 61 Circuit du Bois

