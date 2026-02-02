Randos 61 Circuit du Bois Briouze
Randos 61 Circuit du Bois Briouze dimanche 26 avril 2026.
Randos 61 Circuit du Bois
Place Albert I Briouze Orne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-26 08:45:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée de 11.5 km à la découverte du sentier botanique et des paysages peu connus du bocage briouzain.
Verre de l’amitié à 12h15.
Repas possible après la randonnée sur réservation jusqu’au mercredi 22 avril à 17h (sandwich saucisses grillées/frites, fruit). Pique nique possible à l’abri. Goûter offert. .
Place Albert I Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
English : Randos 61 Circuit du Bois
