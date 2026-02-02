Randos 61 Découverte de la faune et de la flore à Briouze Briouze
Randos 61 Découverte de la faune et de la flore à Briouze Briouze dimanche 26 avril 2026.
Randos 61 Découverte de la faune et de la flore à Briouze
Place Albert I Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:15:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée de 5 km pour découvrir la sentier botanique et la faune et la flore de l’étang de l’Enclos.
Repas possible avant la randonnée sur réservation (jusqu’au mercredi 22 avril à 17h).
Pique nique possible à l’abri. Goûter offert. .
Place Albert I Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randos 61 Découverte de la faune et de la flore à Briouze
L’événement Randos 61 Découverte de la faune et de la flore à Briouze Briouze a été mis à jour le 2026-02-02 par Orne Tourisme