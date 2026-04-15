Vente au kilo – Les Fourmis Vertes & Familles Rurales, Halle aux Veaux, Briouze
Vente au kilo – Les Fourmis Vertes & Familles Rurales, Halle aux Veaux, Briouze samedi 18 avril 2026.
Vente au kilo – Les Fourmis Vertes & Familles Rurales Samedi 18 avril, 10h00 Halle aux Veaux Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Halle aux Veaux Place Albert 1er, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Venez chiner des objets de seconde main 1€/kg (Fourmis Vertes), friperie, buvette et gâteaux (Familles Rurales) et petits meubles (petits meubles de brocante).
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