Vente au kilo – Les Fourmis Vertes & Familles Rurales, Halle aux Veaux, Briouze

Vente au kilo – Les Fourmis Vertes & Familles Rurales Samedi 18 avril, 10h00 Halle aux Veaux Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Halle aux Veaux Place Albert 1er, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie

Venez chiner des objets de seconde main 1€/kg (Fourmis Vertes), friperie, buvette et gâteaux (Familles Rurales) et petits meubles (petits meubles de brocante).