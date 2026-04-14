Soirée fléchettes !, Familles Rurales, Briouze
Soirée fléchettes !, Familles Rurales, Briouze vendredi 17 avril 2026.
Soirée fléchettes ! Vendredi 17 avril, 17h00 Familles Rurales Orne
Initiation gratuite sans inscription, tournoi 2€ sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
De 17h à 19h, initiation ludique dès 8 ans. De 19h à 22h, tournoi en doublette : formez votre équipe et affrontez les autres dans une ambiance détendue. Restauration légère et buvette sur place.
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