Soirée fléchettes !, Familles Rurales, Briouze

Soirée fléchettes ! Vendredi 17 avril, 17h00 Familles Rurales Orne

Initiation gratuite sans inscription, tournoi 2€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

De 17h à 19h, initiation ludique dès 8 ans. De 19h à 22h, tournoi en doublette : formez votre équipe et affrontez les autres dans une ambiance détendue. Restauration légère et buvette sur place.