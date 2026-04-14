Atelier Bien-être Seniors, Familles Rurales, Briouze
Atelier Bien-être Seniors, Familles Rurales, Briouze mercredi 15 avril 2026.
Atelier Bien-être Seniors Mercredi 15 avril, 10h30 Familles Rurales Orne
2€, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Ce mois-ci, initiez-vous à la marche nordique avec Jérôme de Corps en forme. Matériel fourni.
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