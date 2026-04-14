Atelier Bien-être Seniors, Familles Rurales, Briouze

Atelier Bien-être Seniors Mercredi 15 avril, 10h30 Familles Rurales Orne

2€, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

Ce mois-ci, initiez-vous à la marche nordique avec Jérôme de Corps en forme. Matériel fourni.